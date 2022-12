Auto in scarpata nel Palermitano, feriti due forestali

I due, un uomo e una donna di 52 e 62 anni, stavano andando a lavoro quando la loro auto ha capottato ed è finita in una scarpata

Due operai dell’Azienda foreste sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Collesano, nel Palermitano. I due, un uomo e una donna di 52 e 62 anni, stavano andando a lavoro quando la loro auto ha capottato ed è finita in una scarpata. Gravi le condizioni della donna che è stata portata all’ospedale Civico di Palermo ed è in prognosi riservata.

L’assessore Sammartino: “Auguro pronta e completa guarigione”

“Da questa mattina seguo con apprensione l’evolversi delle notizie relative alle condizioni dei due operai dell’Azienda foreste coinvolti in un grave incidente stradale – ha detto il vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – A loro auguro una pronta e completa guarigione. Allo stesso tempo, esprimo ai loro familiari la mia solidarietà e la vicinanza della Regione siciliana in queste ore di grande preoccupazione”.