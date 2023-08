Senza patente e con l’auto rubata in giro con gli amici, fermato in Tangenziale

Giunto nei pressi dello svincolo per i Paesi Etnei, l'uomo è stato sottoposto - suo malgrado - a controllo.

Si trovava nei pressi dello svincolo dei Paesi Etnei senza patente e alla guida di un’auto rubata, ma gli agenti della Polizia Stradale lo hanno “beccato” e denunciato.

Ecco cosa è accaduto nel corso di un servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio.

Con l’auto rubata vicino ai Paesi Etnei, il controllo

Una pattuglia della Polizia Stradale, mentre transitava all’altezza dello svincolo Paesi Etnei, ha notato uno strano comportamento da parte del conducente di un veicolo che attirava la loro attenzione. Il personale ha deciso, quindi, di procedere al fermo del veicolo, con a bordo tre individui, il cui conducente, alla vista degli operatori, mostrando segni di insofferenza, manifestava la chiara volontà di evitare il controllo di polizia.

Gli agenti, affiancata l’auto, hanno intimato al conducente di fermarsi nell’area di servizio al fine del controllo. Durante tale fase gli operatori hanno notato che il blocchetto accensione del veicolo era stato forzato e alcuni fili erano a vista. Dagli accertamenti, gli agenti hanno confermato che l’auto risultava rubata qualche giorno prima nel Comune di Pozzallo.

Le conseguenze

Con l’ausilio del personale della squadra volante UPGSP, gli agenti hanno sottoposto i tre individui a perquisizione personale, che dava esito negativo. Il conducente del veicolo è stato denunciato per essere stato trovato in possesso di un’auto rubata, mentre gli altri due soggetti hanno dichiarato di essere all’oscuro del fatto e di essere stati semplicemente coinvolti dal conducente del veicolo in una semplice uscita.

Il conducente del veicolo è stato sanzionato anche per violazione di cui all’art.116 del Codice della Strada, poiché circolava sprovvisto di patente, perché mai conseguita.