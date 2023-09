Auto sbanda sulla statale 116, donna di 60 anni trasferita in ospedale

Per cause ancora da chiarire l'auto, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta, ha cappottato

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di ieri nel territorio di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire, l’auto guidata da una donna di 60 anni, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta ieri, ha cappottato sulla strada statale 116.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato la donna in ambulanza all’iospedale di Sant’Agata di Militello. Presenti anche agenti della polizia locale per chiarire la dinamica dell’incidente.