Capo d’Orlando, tir finisce in una buca: traffico paralizzato per più di un’ora

Un tir è finito in un cunettone e non è più riuscito a ripartire: il traffico è stato letteralmente paralizzato per più di un'ora

Un tir proveniente dalla Romania è finito in un cunettone con la ruota anteriore destra mentre percorreva la strada statale 113 in località Piscittina di Capo d’Orlando.

Il transito è stato interrotto per i mezzi pesanti e si attende sul posto l’arrivo dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Il tir è stato successivamente liberato

Il tir è stato liberato, grazie all’intervento degli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando: intervenuti sul posto il Commissario Gugliotta, il Commissario Di Salvo, l’Ispettore Campisi e l’Agente Orifici.

Il traffico è ripreso regolarmente.