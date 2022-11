Auto si schianta contro un albero, morto 19enne: ferite lievi per il fratello

L’incidente su via Capodimonte a Bellante (Teramo). A perdere la vita un 19enne aiuto cuoco, ferito in modo lieve il fratello

È morto in un incidente stradale, mentre, assieme al fratello più piccolo, tornava a casa con l’auto dopo un sabato sera trascorso con gli amici. L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba, prima delle 6, su Via Capodimonte a Bellante (Teramo).

A perdere la vita un 19enne aiuto cuoco: era su una Renault Modus, che, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantata contro un albero. Il giovane è deceduto nell’impatto del mezzo contro il tronco. Il fratello 18enne è salvo: ha riportato lievi ferite ed è sotto choc. Inutili i soccorsi per la vittima da parte dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri per le indagini di rito.