Auto spezzata in due dopo schianto contro albero: morto 34enne

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il giovane uomo non c'è stato niente da fare

Un tragico epilogo a margine di una piacevole serata trascorsa con gli amici: la vittima del terribile incidente, successo verso mezzanotte lungo la strada provinciale Stretti-Staffolo, in provincia di Venezia, è un giovane di 34 anni, schiantatosi con la sua vettura, una Volvo v90, contro un platano.

Impatto devastante

Per cause ancora da chiarire, in prossimità di una curva, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo dritto contro l’albero. L’impatto, come dimostra la totale spaccatura in due della Volvo, è stato devastante, tanto che pezzi dell’automobile sono stati rinvenuti a 30 metri di distanza dal punto di collisone.

Soccorsi vani

Immediato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti che hanno chiamato il 118. Ad arrivare sul posto sono arrivati i sanitari insieme ai vigili del fuoco e ai Carabinieri della compagnia di Portogruaro. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 34enne non c’è stato niente da fare.