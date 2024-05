Auto vola dal cavalcavia e finisce sulla ferrovia: l’incredibile incidente a Ragusa

Un "volo" di circa 6 metri e tanta paura per i due occupanti del mezzo.

Auto vola dal cavalcavia e va a finire sulla ferrovia: un terribile episodio avvenuto nelle scorse ore a Ragusa.

L’episodio è avvenuto intorno all’ora di pranzo oggi, giovedì 30 maggio 2024.

Auto vola dal cavalcavia a Ragusa

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto – condotta da un giovane, che viaggiava assieme alla madre – sarebbe precipitata, per motivi ancora da chiarire, dal cavalcavia e sarebbe finita sulla ferrovia dopo un “volo” di circa 6 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Fortunatamente sembra che i due occupanti del mezzo – il giovane conducente e la madre – non abbiano riportato ferite gravi. Presenti anche gli operatori del 118, della polizia e della polizia locale per gli accertamenti di rito e i soccorsi. La circolazione dei veicoli e dei treni è stata temporaneamente bloccata/deviata per permettere le operazioni post-incidente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Foto di Franco Assenza