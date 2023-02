Autonomia, Calderoli: “Riforma in Parlamento a marzo, non la chiede solo il Nord”

Il l ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, fissa le tappe per l'approvazione definita della riforma dell'Autonomia.

Il testo sull’Autonomia differenziata contenuto nella riforma voluta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, arriverà in Conferenza unificata nella giornata di mercoledì.

In seguito avverrà l’approvazione definitiva per poi procedere alla sua trasmissione in Parlamento nei primi giorni del mese di marzo. Lo ha dichiarato lo stesso ministro in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Verità”.

Autonomia, Calderoli: “Entro un anno l’approvazione”

“Diciamo che entro un anno dovremo arrivare al sì finale. A chiedermi autonomia sono anche le regioni del resto d’Italia: Campania, Lazio, Marche, Umbria”, aggiunge Calderoli.

“La richiesta arriva da 9 Regioni che corrispondono al 72% della cittadinanza, se consideriamo i territori a statuto ordinario. Che facciamo: diamo al Sud un’opportunità per crescere, o ci accontentiamo di uno Stato che elargisce sussidi?“, conclude Calderoli.