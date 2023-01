Autonomia, Berlusconi: “Va garantita Sanità di qualità, Regioni Sud da sburocratizzare”

L'ex presidente del Consiglio si esprime sulla riforma Calderoli sull'Autonomia che andrà a toccare anche la materia della Sanità.

“Le Regioni avranno più risorse e più poteri con l’Autonomia, per gestire i servizi essenziali per i cittadini, a partire naturalmente dalla Sanità”.

Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, attraverso un video pubblicato sui propri canali social nel quale affronta il tema dell’Autonomia, particolarmente caldo in queste settimane e in fase di discussione da parte del Governo.

Nello specifico, a tenere banco in questi giorni è proprio il capitolo della Sanità. Il disegno di legge che promuove la riforma voluta dal ministro Calderoli prevede infatti anche un “ritocco” alla materia.

Autonomia, Berlusconi: “Lotta alla burocrazia, anche al Sud”

“Dobbiamo pensare che ogni anno 200mila cittadini raggiungono la Lombardia da altre Regioni per sottoporsi a interventi chirurgici. Quindi, dobbiamo garantire a tutti una Sanità di assoluta qualità“, ha aggiunto Berlusconi.

“Le Regioni del Sud – ha concluso l’ex premier – vanno sburocratizzate, per permettere di procedere con più velocità, anche per prendere in considerazione e analizzare tutte le richieste dei cittadini. Questo è un obiettivo che può essere raggiunto attraverso una ferma lotta alla burocrazia”.