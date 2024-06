L’odissea domenicale dei siciliani: traffico paralizzato sulla Catania-Messina

Si segnala una paralisi del traffico partire dallo svincolo di Acireale in direzione Giarre, con inevitabili disagi e attese per tutti i viaggiatori coinvolti.

Una domenica infernale per centinaia di siciliani che, attualmente, sono bloccati nel traffico lungo l’autostrada Catania-Messina a causa dei lavori in corso sulla carreggiata. Per questo motivo, si segnala la presenza di chilometriche file di auto nel tratto autostradale a partire dallo svincolo di Acireale in direzione Giarre, con inevitabili disagi e attese per tutti i viaggiatori coinvolti.

Catania-Messina, traffico paralizzato a causa dei lavori in corso

Traffico in tilt questa mattina lungo la Catania-Messina, luogo in cui attualmente è presente una coda chilometrica di auto bloccata sulla carreggiata a causa di alcuni lavori. Questi, iniziano a partire dallo svincolo di Acireale, causando un blocco del traffico considerevole e numerosi disagi per chi viaggia nella direzione di Giarre e del messinese.

Ieri il traffico in tilt in Circonvallazione a Catania

Nella giornata di ieri, invece, traffico paralizzato sulla circonvallazione di Catania, precisamente nel tratto denominato viale Odorico Da Pordenone, all’altezza dell’innesto con via Giovanni Battista Grassi, per un’auto, una Nissan Jukke, andata in panne.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sul posto, sono in seguito arrivati gli agenti della Polizia Municipale, che -una volta messa in sicurezza la zona – hanno gestito la viabilità nell’attesa che arrivasse il carro attrezzi.