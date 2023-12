E90 Palermo-Mazara, camion frigo a fuoco: in fumo 400 kg di mozzarella campana

Si indaga sull'esatta causa che ha fatto scaturire il rogo a bordo del mezzo

Quattrocento chili di mozzarelle campane in fumo: è questo il danno economico subito da una ditta a causa di un incendio sviluppatosi sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo. A esserne coinvolto un autotrasportatore, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Terrasini, costretto a fermarsi nella prima area di sosta.

La dinamica

Il furgone frigo era partito da Caserta ed era diretto nella zona del Trapanese per consegnare centinaia di confezioni di mozzarella campana. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe visto uscire fumo dal vano motore e avrebbe fatto in tempo a fermarsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polstrada.

Prontezza di spirito

Accostato precauzionalmente dall’autista nell’area di sosta, in poco tempo le fiamme hanno avvolto il furgone frigo. Ad essere danneggiata e distrutta è stata la parte anteriore del mezzo, con le fiamme che, propagandosi hanno finito per distruggere anche la zona posteriore con tutto il carico. Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada impegnati e gestire il traffico, sono intervenuti i vigili del fuoco. Alle squadre del 115, che hanno domato l’incendio, il compito di chiarire l’origine delle fiamme che, sembra, sarebbero state scatenate a causa di un cortocircuito. Grazie alla sua prontezza, fortunatamente nessun danno fisico per l’autotrasportatore campano.