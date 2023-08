Terrasini, festa abusiva con 1000 partecipanti: intervengono i carabinieri

Durante l’evento, la cui organizzazione era stata pubblicizzata sui social, sarebbero stati somministrati alimenti e bevande alcoliche

I carabinieri di Terrasini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, tre persone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, trattenimenti danzanti in assenza di licenza e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande.

I controlli

I militari della Compagnia di Carini, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per fornire assistenza e garantire sicurezza durante la notte di ferragosto, hanno interrotto una festa da ballo che organizzata – in totale assenza di qualsivoglia autorizzazione – all’interno di una villa di proprietà di una delle persone deferite, alla quale stavano partecipando poco meno di 1000 persone. Durante l’evento, la cui organizzazione era stata preventivamente pubblicizzata sui social, sarebbero stati somministrati alimenti e bevande alcoliche.

Il deflusso dei partecipanti

Il deflusso dei numerosi partecipanti si è svolto con ordine ed in sicurezza, agevolato dai militari dell’Arma giunti dai comuni limitrofi in rinforzo ai colleghi di Terrasini; la strumentazione di riproduzione e amplificazione sonora è stata sequestrata.