Autovelox in Sicilia, ecco dove saranno fino al 7 aprile

Ecco dove saranno posizionati gli autovelox in Sicilia fino al prossimo 7 aprile: l'elenco completo fornito dalla Polizia di Stato

Dove saranno posizionati gli autovelox sulle strade statali e sulle autostrade della Sicilia? A fornire la risposta ci pensa il sito della polizia di Stato in cui è stato pubblicato l’elenco completo delle postazioni relative alla settimana che va da venerdì 29 marzo a domenica 7 aprile. Lo scopo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori. Se stai leggendo questo articolo da cellulare e non trovi la lista, vai a questa pagina.

Ecco dove saranno posizionati gli autovelox in Sicilia

02/04/2024

Strada Statale SS / 114 SR

SS / 114 Orientale Sicula CT

SS / 189 PA

SS / 626 CL

Strada Statale SS / 114 SR SS / 114 Orientale Sicula CT SS / 189 PA SS / 626 CL 03/04/2024

Autostrada A / 19 Palermo Catania EN

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

Strada Statale SS / 189 AG

Strada Provinciale SP / 21 EN

Autostrada A / 19 Palermo Catania EN A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA Strada Statale SS / 189 AG Strada Provinciale SP / 21 EN 04/04/2024

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / EN

SS / 113 PA

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP Strada Statale SS / EN SS / 113 PA SS / 626 CL SS / 640 di Porto Empedocle AG 05/04/2024

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

Strada Statale SS / 117 CL

SS / 189

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA Strada Statale SS / 117 CL SS / 189 06/04/2024

Autostrada A / 19 Palermo-Catania CL

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle AG

Autostrada A / 19 Palermo-Catania CL A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle AG 07/04/2024

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / 626 CL

Le sanzioni

Le sanzioni cambiano in base allo sforamento del limite di velocità: fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.