Auto guidata da amico si schianta: intrappolata tra le lamiere muore 23enne

E’ una fine terribile quella toccata a Mery Conte, 23enne rimasta vittima di un incidente stradale la scorsa notte ad Aversa nel Casertano. Si chiamava Mery Conte la giovane, ed era seduta nel posto di passeggero a bordo di una Mini-Cooper guidata da un altro ragazzo con un’amica sistemata nei sedili dietro. Tutto si è consumato in pochi tragici istanti, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo causa, forse, asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Scena drammatica

La vettura è stata catapultata fuori strada andando a schiantarsi contro alcuni paletti. La tragedia è avvenuta in Viale della Libertà, all’incrocio con via Pietro Nenni. Ci sarebbero altri due feriti. Davvero drammatica la sacena che si è presentata agli occhi dei sanitari del 118 ma soprattutto dei vigili del fuoco, con Mery intrappolata tra le lamiere senza alcuna possibilità di fare nulla per salvarle la vita.