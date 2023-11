Tragedia in Spagna, studentessa italiana 17enne muore in un incidente stradale

La ragazza stava affrontando l'anno scolastico all'estero. Ha perso la vita anche una coppia, entrambi 55enni, presente all'interno dell'auto

Tragedia in Spagna. Una studentessa di 17 anni di Brescia ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in terra iberica. Per cause ancora da chiarire, la giovane era nell’auto della famiglia che la ospitava a Madrid al momento dello schianto.

La 17enne stava affrontando l’anno scolastico all’estero

