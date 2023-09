Buono libro per l’anno scolastico 2023 – 2024: come fare domanda in Sicilia

Fornitura gratuita e semigratuita di libri scolastici in Sicilia: ecco chi ne ha diritto e come presentare la domanda.

La Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio – ha comunicato le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024, il cosiddetto “buono libro”.

Ecco a chi è destinato e tutte le informazioni utili su come ottenerlo.

Buono libro in Sicilia, anno 2023 – 2024: come ottenerlo

L’agevolazione è riservata a studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Per i richiedenti senza ISEE valido sarà necessario inserire nella domanda di partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione DSU. Saranno gli Enti locali, poi, a procedere all’acquisizione del certificato ISEE tramite l’INPS.

Ecco i documenti necessari da presentare al Comune di residenza per ottenere il buono libro 2023 – 2024 in Sicilia:

Fotocopia del documento del richiedente (padre, madre o tutore dello studente), in corso di validità;

Codice fiscale del richiedente;

Certificazione ISEE valida (o numero di protocollo e data di presentazione DSU in assenza di essa);

Si ricorda ai beneficiari del contributo di conservare la documentazione di spesa per i libri di testo per almeno 5 anni, in caso l’Amministrazione volesse verificare. Non è necessario allegarla alla domanda.

Scadenze

La domanda per ottenere il buono libro andrà presentata alla scuola frequentata dallo studente beneficiario entro e non oltre il 13 ottobre 2023. Le istituzioni trasmetteranno le domande ai Comuni di residenza entro il 24 novembre e questi ultimi procederanno alla trasmissione degli aventi diritto al Dipartimento Regionale dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio.

Ecco la circolare completa della Regione Siciliana.

Bonus scuola e libri di testo

