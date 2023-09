Bonus scuola 2023, dai libri scolastici ai trasporti: tutte le agevolazioni – GUIDA

Tornare a scuola ha un costo elevato per le famiglie: ecco tutte le agevolazioni attive per risparmiare.

A settembre ricomincia la scuola: ecco tutti i bonus previsti e le agevolazioni per studenti nell’anno scolastico 2023 – 2024.

Per le famiglie la spesa prevista – tra libri e altro materiale scolastico – è di 1.200 euro a studente. Una spesa che si può ridurre acquistando libri di testo usati o online (dove gli sconti possono raggiungere anche il 15/20%) o prediligendo zaini e prodotti non di marca, ma che è comunque alta. Per questo, in questo articolo offriamo alcune info sulle agevolazioni economiche attive a sostegno delle famiglie, in un anno caratterizzato da rincari e inflazione.

Bonus scuola e libri scolastici 2023

Il primo aiuto di cui si può usufruire è il bonus libri scuola 2023 – 2024. I bandi vengono messi a disposizione dalle Regioni o dal Comune di residenza. Si tratta di un contributo erogato sotto forma di denaro, voucher o rimborso delle spese affrontate per l’acquisto dei testi scolastici.

I requisiti variano da Regione a Regione, ma in linea generale il bonus è rivolto a studenti di scuole medie e superiori, stati, partitarie o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie ma anche di scuole professionali accreditate dalla Regione di appartenenza. Di solito l’aiuto economico è riservato a famiglie con reddito medio-basso.

Per quanto riguarda la Sicilia, il bonus libri scolastici 2023 – 2024 è riservato a studenti di scuola secondaria (di primo e secondo grado) in famiglie con ISEE valido e non superiore a 10.632,94 euro. Il bando è disponibile sul sito della Regione Siciliana. L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata nella scuola frequentata dallo studente, entro e non oltre il 13 ottobre 2023.

Trasporti

Il bonus trasporti 2023 è valido anche per studenti e docenti con reddito inferiore a 20mila euro. Per i minorenni, possono presentare domanda i genitori o i tutori. Il contributo per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti è di 60 euro. Di seguito tutte le informazioni.

Agevolazioni studenti e università e borse di studio

Tra i bonus scuola per l’anno 2023 – 2024 rientrano anche le varie borse di studio offerte da scuole, istituti e università. Per rimanere aggiornati in merito, è bene rivolgersi ai siti dei singoli enti. Esistono, inoltre, borse di studio riservate ai figli di dipendenti Inps o statali (sul sito dell’Istituto sono disponibili gli aggiornamenti) e, per gli universitari, anche bandi Erasmus per tirocini all’estero.

Gli universitari e i fuori sede possono chiedere anche il bonus affitto studenti: una detrazione fiscale che può ridurre le spese d’affitto fino al 19%.

Esistono poi delle carte studenti sia per chi va a scuola che per chi frequenta l’università. La carta IoStudio del Miur, per esempio, permette di usufruire di vantaggi e agevolazioni offerte dai partner nazionali e locali e anche di ottenere sconti direttamente sulla carta prepagata. Per gli universitari, esiste una carta studenti con caratteristiche simili.

Il bonus università 2023 prevede indicativamente (la percentuale può variare a seconda dell’Ateneo):

80% di sconto sulle tasse universitarie per i nuclei familiari con un valore ISEE tra i 20.000 e i 22.000 euro;

50% per i nuclei familiari con ISEE tra i 22.000 e i 24.000 euro;

30% per i nuclei familiari ISEE compreso tra i 24.000 e i 26.000 euro;

20% di sconto sulle tasse universitarie per famiglie con un valore ISEE tra i 26.000 e i 28.000 euro;

10% di sconto per famiglie con ISEE compreso tra i 28.000 e i 30.000 euro.

Bonus cultura per la scuola

Per alcuni acquisti per la scuola 2023 – 2024 sarà possibile usufruire anche del bonus cultura. Di seguito tutti i dettagli sul bonus.

Immagine di repertorio