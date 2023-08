Bonus Trasporti 2023, nuove richieste dal 1° settembre: come fare domanda e a chi spetta

Nuova finestra per fare richiesta del Bonus Trasporti 2023, ecco come fare domanda e chi può accedere al contributo.

Nuova opportunità di accesso al contributo economico garantito dal Bonus Trasporti 2023, l’agevolazione l’agevolazione che permette di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Bonus Trasporti 2023, l’avviso del Ministero

Da venerdì 1° settembre 2023 verrà aperta una nuova finestra per presentare la domanda al fine di ottenere i fondi residui che non sono stati utilizzati dai beneficiari entro la data del 31 agosto. In caso di mancato impiego, infatti, queste somme potranno essere investite per l’acquisto degli abbonamenti.

Attualmente, sul sito del Ministero del Lavoro viene specificato che “non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023”.

Bonus Trasporti 2023, come fare richiesta

Il Ministero, nello stesso avviso, ricorda che “sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023″.

In base alle previsioni, i fondi rimasti dovrebbero essere ridotti a dispetto delle tante richieste che potrebbero pervenire già al momento dell’apertura della nuova finestra. Una volta esauriti definitivamente i fondi, il Ministero del Lavoro non dovrebbe concedere ulteriori proroghe, determinando così la conclusione anticipata del contributo rispetto alla scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2023.

Bonus Trasporti 2023, chi può richiederlo

Il Bonus Trasporti, lo ricordiamo, può essere richiesto dalle persone fisiche che presentano un reddito non superiore a 20mila euro annui. Si tratta di una platea di beneficiari più limitata se paragonata a quella dello scorso anno, quando il limite del reddito era fissato a 35mila euro.

I beneficiari del Bonus Trasporti 2023 possono utilizzare il voucher acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.