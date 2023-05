Bonus Trasporti 2023, boom di richieste: come fare domanda prima dell’esaurimento dei fondi

Sempre più numerose le domande per il Bonus Trasporti 2023. Eccome come fare richiesta prima dell'esaurimento delle risorse.

Sono oltre 800mila i voucher emessi per il Bonus Trasporti 2023, il beneficio che permette di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Lo ha reso noto nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottolineando che solo oltre 41 milioni di euro i benefici assegnati.

Bonus Trasporti 2023, ancora 58 milioni disponibili

“La nuova misura del Governo continua a essere particolarmente apprezzata dalla platea giovanile, dato che oltre il 61% dei beneficiari è under 30 e si conferma l’importante efficienza informatica della piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero, che finora ha registrato un’attività di accesso telematico all’area personale (procedura di login), per oltre 1,8 milioni di utenti“, ha rimarcato ulteriormente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le risorse attualmente disponibili sono oltre 58 milioni di euro, poco più della metà delle risorse messe a disposizione dall’esecutivo. L’agevolazione messa a disposizione dal Governo consiste in un voucher destinato all’acquisto di abbonamenti per i servizi del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto degli abbonamenti e non può superare la cifra dei 60 euro.

Bonus Trasporti 2023, beneficiari e come richiederlo

Possono richiederlo tutti quei cittadini che presentano un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell’anno 2022. Per quanto riguarda l’anno in corso, il Governo ha posto una stretta sui potenziali beneficiari. In precedenza, infatti, la platea era estesa fino ai percettori di un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

I soggetti idonei alla ricezione del Bonus Trasporti 2023 potranno impiegare il contributo da 60 euro soltanto una volta al mese. Inoltre, il sostegno potrà essere inferiore o pari alla somma spesa. Ma cosa bisogna fare per presentare richiesta per il Bonus? La domanda dovrà essere inviata attraverso il portale messo a disposizione del Ministero dei Trasporti (clicca qui) entro il 31 dicembre 2023.

Foto di repertorio