Bonus Trasporti 2023, fondi quasi esauriti: fino a quando si può fare richiesta

Sono sempre meno le risorse disponibili per il Bonus Trasporti 2023. Ecco quanto manca prima della chiusura delle domande.

Sono in esaurimento le risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’erogazione del Bonus Traporti 2023, l’agevolazione che permette di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Bonus Trasporti 2023, i voucher emessi

Così come annunciato dal dicastero, a meno di quattro mesi dall’attivazione della piattaforma digitale per l’invio delle richieste, sono stati 1.875.605 i voucher emessi alla data del 4 agosto 2023 per un totale di 94.466.507,97 di euro di benefici assegnati.

Il Ministero fa sapere che la misura è stata particolarmente apprezzata dai giovani. Il 56% dei beneficiari risulta essere infatti under 30. Gli utenti che finora hanno fatto accesso alla propria area personale sono stati oltre 4 milioni, per l’esattezza 4.182.502.

Bonus Trasporti 2023, i fondi ancora disponibili

Inoltre, sono 984 le aziende esercenti il trasporto pubblico nel nostro Paese per le quali è stato emesso almeno un voucher del Bonus Trasporti 2023. In testa alla top 20 delle imprese figura Trenitalia Spa con 366.939 voucher emessi.

Come detto, i fondi a disposizione dei richiedenti stanno man mano esaurendosi e, nel momento in cui non saranno più disponibili le risorse, la possibilità di effettuare nuove richieste di bonus verrà temporaneamente disabilitata. Alla data del 4 agosto, le risorse disponibili erano ancora di 2.302.831,73 euro.

Bonus Trasporti 2023, nuova finestra per i “ritardatari”

Per chi non dovesse riuscire ad accedere al Bonus Trasporti 2023 in occasione della finestra attuale, potrà comunque effettuare un ulteriore tentativo di richiesta a partire dalle ore 8 del 1° settembre 2023. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali metterà infatti a disposizione “gli eventuali residui generati dal mancato bonus richiesti nel mese di agosto 2023. Meccanismo che verrà ripetuto nei mesi successivi fino a completo esaurimento del budget totale”.

Bonus Trasporti 2023, chi può richiederlo e come

Possono richiedere il Bonus Trasporti 2023 tutti quei cittadini che presentano un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell’anno 2022. I soggetti idonei alla ricezione del Bonus Trasporti 2023 potranno impiegare il contributo da 60 euro soltanto una volta al mese. Inoltre, il sostegno potrà essere inferiore o pari alla somma spesa.

La richiesta di accesso al Bonus Trasporti 2023 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023 attraverso la piattaforma dedicata. Per accedere è necessario essere in possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).