Bonus Cultura 2023, c’è ancora tempo per le domande: cos’è e come funziona

Tutto quello che bisogna sapere per ottenere il Bonus Cultura 2023. Ecco chi può presentare domanda e fino a quando è possibile fare richiesta.

Tra i Bonus ancora disponibili per l’anno 2023 a favore dei cittadini vi è il Bonus Cultura, l’agevolazione riservata ai ragazzi nati nel 2004 e che hanno compiuto 18 anni nel 2022.

La Manovra varata dal Governo ha confermato il contributo per l’anno in corso, ma a partire dal 2024 verrà sostituito dalle nuove Carta della Cultura e Carta del Merito che saranno destinate a una platea differente, ovvero agli studenti meritevoli e a basso reddito.

Ma fino a quando sarà possibile accedere al Bonus Cultura 2023 e cosa bisogna fare per presentare domanda? Ecco tutte le informazioni utili.

Bonus Cultura 2023, cos’è

Il Bonus Cultura è un’agevolazione introdotta nel 2016 dall’ex Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) e dalla presidenza del Consiglio dei ministri ed riservata ai neo maggiorenni. Lo Stato eroga 500 euro sotto forma di voucher con l’obiettivo di sostenere e diffondere la cultura tra le giovani generazioni.

Con il contributo i ragazzi hanno la possibilità di acquistare prodotti e accedere a opportunità culturali come biglietti per cinema, musei, mostre, rappresentazioni teatrali, corsi di vario genere, libri, abbonamenti a quotidiani e altro ancora. Si ricorda che non è possibile acquistare prodotti come cellulari, pc o tablet.

Bonus Cultura 2023, beneficiari

Possono beneficiare del Bonus Cultura 2023 tutti i cittadini maggiorenni che hanno compiuto 18 anni nel 2022, vale a dire l’anno precedente all’impiego del voucher. I beneficiari devono essere residenti in Italia e, qualora necessario, di permesso di soggiorno in corso di validità.

Bonus Cultura 2023, come richiederlo

Per richiedere il bonus i beneficiari possono presentare la domanda dal 31 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. La richiesta va effettuata collegandosi al portale 18app registrandosi con SPID o CIE e seguire la procedura. Per spendere il buono, i 18enni hanno possibilità di fare acquisti entro il 30 aprile 2024.