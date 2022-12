Il Senato approva la Manovra, 107 “sì”. Meloni: “Ci siamo riusciti”, Giorgetti: “Missione compiuta”

L'Aula del Senato ha votato la fiducia alla prima Manovra del Governo Meloni. Applausi della maggioranza, soddisfazione dell'esecutivo.

Disco verde dall’Aula del Senato della Repubblica alla prima Manovra del Governo Meloni. Palazzo Madama ha votato la fiducia che era stata posta dall’esecutivo sulla Legge di Bilancio con 107 voti favorevoli, 69 voti contrari e 1 solo astenuto.

Ad annunciare l’approvazione della fiducia è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della votazione. Tanti gli applausi da parte della maggioranza a seguito dell’ok alla Manovra.

Manovra, evitato l’esercizio provvisorio

Sospiro di sollievo, quindi, per il Governo che auspicava l’approvazione della Manovra entro la scadenza del 31 dicembre al fine di evitare l’esercizio provvisorio che avrebbe limitato fortemente l’operato dell’esecutivo in interventi economici.

Meloni: “Abbiamo mantenuto scadenze e impegni”

La premier Giorgia Meloni, in occasione della conferenza stampa di fine anno del Governo, ha voluto sottolineare come la Manovra sia stata approvata “un giorno in anticipo rispetto a quelle degli ultimi due anni: al di là del legittimo dibattito e delle divergenze, c’è stata la volontà di lavorare bene e mantenere scadenze e impegni, ci siamo riusciti”.

Giorgetti: “Rispettati gli impegni con elettori”

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si è detto “soddisfatto” di questa prima Manovra economica del Governo. “La considero una missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo”, ha aggiunto.

“Il bilancio che abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle Istituzioni europee, ora, ancora più importante, quella del Parlamento. Prudenza, coerenza e responsabilità costruiscono fiducia”, ha concluso Giorgetti.