“Azioni di Comunità” a Modica, associazioni unite per un progetto comune

Al via l’iniziativa “Azioni di Comunità” che intende coinvolgere la cittadinanza con una serie di attività concrete che vanno dal ripristino di aree verdi a momenti di sensibilizzazione

MODICA – Non era mai successo che numerose associazioni modicane scegliessero di collaborare per fare del bene alla città attraverso delle azioni concrete e aperte a tutta la cittadinanza. Nello specifico si tratta di un progetto “Azioni di Comunità” nato dalla sinergia di diverse associazioni modicane, accomunate tutte dalla voglia di fare del bene alla comunità. Si tratta senza dubbio di un percorso sinergico e solidaristico.

Tutto è nato con una proposta dal basso condivisa in seguito dalle altre associazioni attraverso momenti di scambio e condivisione in questi mesi. Modica Altra, che non è nuova a queste iniziative, è il soggetto proponente e si è assunta attraverso i suoi membri la responsabilità organizzativa. La sinergia, che andrà in scena l’8 giugno, vede ogni associazione attrice nel proprio piccolo, dove alcune saranno realtà collaboranti e altre partecipanti.

Un nuovo percorso di cittadinanza attiva

In sintesi, l’iniziativa “Azioni di Comunità” è un nuovo percorso di cittadinanza attiva, una nuova strada che i cittadini modicani vogliono intraprendere. Non è solo una nuova rete associazionistica, ma alla base c’è la condivisione di valori, di principi e di voglia di fare del bene.

I responsabili di Modica Altra spiegano che il gruppo non è chiuso ma che in corso d’opera si possono unire tutte le associazioni che vorranno, in quanto la partecipazione alle attività è aperta a tutti e ogni cittadino può contribuire con il proprio supporto.

Tre gli appuntamenti in programma

Le azioni di comunità sono diverse, sono state già calendarizzate quelle per il mese di giugno, segno che c’è voglia di fare e che tante altre si faranno nei prossimi mesi. Saranno tre gli appuntamenti in programma si parte sabato 8 giugno presso la Villa Comunale di Via Silla, polmone verde a ridosso di edifici popolari e del polo scolastico modicano. L’azione promossa dall’associazione Fablab e prevede la partecipazioni di giovani e non nella pulizia della villa, che molte volte è stata maltrattata e bistrattata.

Il secondo appuntamento coincide con la Giornata Internazionale del Rifugiato e si terrà presso la Badia, nel cuore del quartiere Vignazza, e nel Parco urbano Padre Basile. La proposta avanzata da We Care prevede momenti di condivisione e di sensibilizzazione inerenti alla giornata internazionale. Alla Badia infatti opera una comunità interreligiosa che si occupa di inclusione e socializzazione dei migranti, in un quartiere in cui la loro presenza è massiccia. Infine l’ultimo appuntamento in programma è previsto sabato 29 giugno a Cava Ispica, idea avanzata da Keration, prevede il ripristino ambientale di un’area del parco.

Le associazioni riunite per le Azioni di Comunità sono Anffas, Avis, Biribillie, Caritas, Condominio Fotografico, Crisci Ranni, Ente Liceo Convitto, Fablab, In Divenire, Insuperabili, Ipso Facto, Keration, L’arca, Magnificat, Matt’Officina, Misericordia, Modicaltra, Mondo in fermento, Movimento difesa del cittadino, Orasales, Rimboschiamo, Suolo Urbano (collettivo) e We Care, sicuramente questo elenco sarà destinato ad ampliarsi perché il bene chiama altro bene e il gioco di squadra coinvolge sempre di più, perché come disse il Beato Pino Puglisi “se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto”.