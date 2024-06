Azzurri al lavoro a Iserlohn, prima seduta verso la Croazia

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Si ricomincia. Si lavora per rialzarsi e preparare l’ultima sfida del girone, quella decisiva contro la Croazia. Il “day after” di Spagna-Italia inizia dall’Hemberg Stadion di Iserlohn dove gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti dopo la pesante sconfitta (nel gioco non nel risultato) incassata ieri a Gelsenkirchen. Seduta aperta alla stampa solo per i primi 15 minuti, poi cancelli chiusi. Come in ogni sessione di lavoro post-gara, rosa divisa in due gruppi: da una parte chi è sceso in campo ieri che si è limitato a svolgere un programma di scarico, dall’altra chi ha giocato poco o è rimasto fuori contro le furie rosse. Per questi ultimi riscaldamento atletico tra palestra e campo, poi partitella contro una selezione delle giovanili del Borussia Dortmund. In campo Meret; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Darmian; Folorunsho, Fagioli; El Shaarawy, Raspadori, Zaccagni; Retegui. La linea spesso diventava a tre, con Darmian sul centro-sinistra e Bellanova dall’altra parte a tutta fascia. Successivamente la seduta si è svolta senza osservatori esterni. Il vero lavoro di avvicinamento al match contro la Croazia partirà domani, a 2 giorni da un match decisivo.

