Bagheria vuol ripartire dai suoi impianti sportivi

L’Amministrazione del sindaco Tripoli ha avviato una serie di interventi sulle strutture di proprietà, tra cui il Bocciodromo e lo Stadio comunale. Un rilancio che guarda anche verso altri settori

BAGHERIA (PA) – Sono stati avviati già da qualche giorno i lavori di riqualificazione del Bocciodromo di via Paolo Borsellino. Un intervento importante e atteso da molto tempo, che ha innescato nuovamente in città il dibattito sulle infrastrutture sportive presenti sul territorio, sulle loro condizioni e sulle prospettive future legate all’impiantistica sportiva. Argomenti molto sentiti su cui abbiamo intervistato il sindaco bagherese Filippo Maria Tripoli.

Che tipo di investimento è previsto per il Bocciodromo e quali sono le tempistiche e gli interventi programmati?

“Il finanziamento ammonta a circa 50 mila euro. I lavori, nello specifico, riguardano il rifacimento dell’impianto elettrico e interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio, tra cui la copertura. Si tratta di una struttura di proprietà comunale, ultradecennale, che conta circa 150 iscritti tra persone che giocano a bocce e anziani che si recano lì anche semplicemente per svago. Prima d’ora non erano mai stati eseguiti lavori di manutenzione, quindi, abbiamo ritenuto opportuno avviarli per dare una nuova visibilità al centro sportivo”.

Sembra essersi riaccesa l’attenzione sugli ammodernamenti delle principali strutture sportive del territorio. I lavori per il Bocciodromo, dopo quelli già avviati nello stadio di Bagheria, possono rappresentare un ulteriore tassello per permettere di incentivare i cittadini di tutte le età all’attività fisica?

“Come Amministrazione stiamo proprio facendo leva sull’aspetto sportivo, cercando di ammodernare quante più strutture possibili. Già sono partiti lavori allo stadio di Bagheria e della frazione marinara di Aspra. Adesso stiamo provvedendo al rifacimento del Bocciodromo. Quindi sì, è un modo per avvicinare nel modo più assoluto tutta la realtà bagherese allo sport e ad attività che vadano oltre le semplici abitudini quotidiane”.

Alla luce di queste iniziative che risposta si aspetta dai cittadini e quali sono le ricadute sociali che l’Amministrazione spera di ottenere?

“Quello che pensiamo di ottenere, almeno per quanto riguarda il Bocciodromo, nonostante sia sempre stato gestito dalle associazioni, è di poter rendere la sede più efficiente e sicuramente più idonea. Per quanto riguarda i lavori allo stadio, invece, auspichiamo la realizzazione di una struttura che veramente possa rispondere alle esigenze di una società non soltanto calcistica, ma anche ospitare appuntamenti extra sportivi come per esempio spettacoli, sulla falsariga delle altre strutture. Di fatto si è sempre detto che lo sport a Bagheria non è mai decollato perché c’è stata, alla base, la mancanza delle strutture. In questo modo penso che possiamo assolvere un compito importante, cioè quello di soddisfare parte delle esigenze dei cittadini”.

Su quest’ultimo aspetto si è voluta soffermare anche l’assessore alla Comunicazione, Spettacolo, Innovazione, Digitalizzazione e Personale Giuseppina Chiello, la quale ha voluto rimarcare la necessità di avere a disposizione una struttura “completa a 360°”.

“Per fare in modo – ha concluso la rappresentante dell’Amministrazione comunale – che vengano realizzati spettacoli di un certo tipo, potendo così contare su una struttura ricettiva che non sia puramente di tipo sportivo, ma che possa accogliere spettacoli di intrattenimento e musicali per coinvolgere la cittadinanza tutta”.