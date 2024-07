Bagheria, scomparsa da giorni Elena Savona. “Siamo preoccupati, la sua salute è in pericolo”

In corso le ricerche nel tentativo di rintracciare la 25enne

Ore di apprensione a Bagheria, dove è scomparsa ormai da martedì scorso la giovane Elena Savona, una ragazza di 25 anni residente nella località palermitana insieme al padre e alla matrigna. Quest’ultima, che è la sua amministratrice di sostegno (la ragazza è affetta da un leggero disturbo all’adattamento e all’apprendimento) ha parlato in queste ore, lanciando l’appello all’indirizzo di Elena e di chiunque sapesse qualcosa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

“Siamo molto preoccupati, Elena ha bisogno di assumere farmaci tre volte al giorno e la sua salute è in serio pericolo” – dice la matrigna di Elena Savona, Andrea Maria Ferracane. “Evidentemente vuole la sua libertà ma non è in grado di gestirsi da sola. Aspettiamo sue notizie con trepidazione” – le parole della donna nelle scorse ore.

Bagheria, si cerca Elena Savona: la vicenda

Scomparsa nella giornata di martedì, Elena Savona, 25 anni, era stata appena ricoverata al Civico di Palermo. Qui, lo scorso 26 giugno aveva subito un intervento chirurgico al braccio. Dopo alcune settimane di degenza, Elena aveva ottenuto le dimissioni dall’ospedale nella giornata di mercoledì, prima di scomparire nel nulla e fare perdere ogni sua traccia. Adesso, sono ancora in corso le ricerche nel tentativo di rintracciare la 25enne di Bagheria.