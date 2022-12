Ballando con le stelle, polemiche e finale a sorpresa: ecco chi ha vinto

Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire sul metodo del ripescaggio che avrebbe in qualche modo favorito la coppia vincente

Cala il sipario su Ballando con le stelle 2022 con una finale che ha regalato autentici colpi di scena, con Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che, a sorpresa, salgono sul gradino più alto del podio. Secondo classificato Alessandro Egger e terza Ema Stokholma.

Alla sfida finale si sono affrontate le coppie Zanicchi – Peron, Banfi – Casula, Stokholma – Madonia, Garko – Lini, Di Giorgio – Porcu, Egger – Villfor e Costamagna La Rocca che dapprima hanno subito il giudizio della giuria e del pubblico a casa e successivamente in uno scontro diretto a quatteo tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor, e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Durante la finale del programma condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai Uno non sono mancate le polemiche: Selvaggia Lucarelli ha criticato il modo in cui sono stati ripescati Costamagna e La Rocca.

La sfida finale, quella decisiva, ha visto in pista le coppie Egger-Villfor e Costamagna e La Rocca che si sono affrontate all’ultimo passo. A trionfare, nonostante il percorso travagliato e il ripescaggio, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che hanno ottenuto il 57%.

Questa la classifica finale di Ballando con le Stelle 2022 :