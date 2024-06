Ballottaggi, 105 comuni al voto. Alle 12 affluenza in calo all’11,98%

ROMA (ITALPRESS) – Bassa l’affluenza alle ore 12, al primo rilevamento per i ballottaggi per l’elezione dei sindaci in 105 comuni di sedici regioni. Nelle 3.586 sezioni impegnate, infatti, si è recato l’11,98% degli aventi diritto. Al primo turno, alla stessa ora, aveva votato il 21,75%. I seggi si chiuderanno questa sera alle ore 23.00 per riaprirsi domani dalle 7.00 alle 15.00. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio. Riflettori puntati su Bari, Lecce, Campobasso, Potenza, Firenze e Perugia.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).