Ballottaggi, 105 comuni al voto. Seggi chiusi e affluenza in calo al 37%

ROMA (ITALPRESS) – Seggi chiusi per i ballottaggi in 105 comuni italiani al voto. Affluenza ancora in calo alle ore 23, al terzo rilevamento nelle 3.586 sezioni impegnate, infatti, si è recato alle urne solo il 37% degli aventi diritto. Al primo turno, alla stessa ora, aveva votato il 53,24%. Lo comunica il Viminale. I seggi riapriranno domani, dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio. Riflettori puntati in particolare su Bari, Lecce, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Firenze e Perugia.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).