Balneari, Cna: “Prorogare scadenza concessioni”

“L’approssimarsi della data del 31 dicembre 2023 impone una proroga alla scadenza delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali” La richiesta al governo arriva da Cna Balneari.

“Una proroga necessaria per verificare il grado di disponibilità della risorsa spiagge, una verifica – ritiene Cna – dalla quale non emergerà la necessità di riassegnare con evidenza pubblica le concessioni in essere, permettendo di conseguenza a 30mila imprese familiari di svolgere la propria attività, fare investimenti e continuare a mettere in campo l’attuale offerta turistica di qualità a livello internazionale. La proroga – conclude Cna Balneari – consentirebbe inoltre all’esecutivo di rinegoziare a livello europeo l’auspicata riforma del demanio”.