Bambina di 5 anni annega in piscina, la tragica morte davanti gli occhi increduli della madre

La piccola stava giocando con altri bimbi nella vasca meno profonda, quando è stata ritrovata con il volto riverso nell'acqua e priva di sensi.

Una bambina di 5 anni è annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso di Imola, in via Selice. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, quando la piccola è morta davanti agli occhi della madre.

Questa si trovava a pochi metri di distanza e non ha potuto fare niente per salvare la figlia.

Bambina annegata a Imola: la dinamica

Stando a una prima ricostruzione della vicenda la piccola stava giocando in acqua con altri bimbi quando, forse a causa di un malore, è finita sott’acqua. A lanciare l’allarme gli altri bagnanti, che hanno visto la piccola con il volto riverso nell’acqua e priva di sensi. Sembra che la bambina annegata in quel momento si trovasse nella vasca meno profonda dell’hotel di Imola e sembra che la madre fosse poco distante. Inutili i tentativi di rianimazione, il personale del 118 è giunto sul posto immediatamente. La bambina è poi deceduta in ospedale dove era stata trasportata in elicottero.

Del caso si stanno occupando ora i carabinieri diretti dal maggiore Andrea Oxilia, che ha personalmente coordinato i primi interrogatori per ricostruire la dinamica della vicenda sulla quale, come atto dovuto, potrebbe essere aperto un fascicolo dalla procura di Bologna. Il primo atto potrebbe essere proprio la disposizione dell’autopsia sulla bambina annegata a Imola per capire le reali cause del decesso.

Immagine di repertorio