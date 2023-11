Bambina precipita da balcone: ricoverata in codice rosso

Alle prime luci di oggi una giovane precipita da un balcone e finisce ricoverata in ospedale. Una bambina di 12 anni è al Niguarda.

Alle prime luci di oggi una giovane precipita da un balcone e finisce ricoverata in ospedale. Una bambina di 12 anni è in codice rosso al Niguarda a seguito della caduta avvenuta ad Abbiategrasso, hinterland Ovest di Milano.

Le ipotesi iniziali

Dalle prime ricostruzioni, così come appreso da MilanoToday, la ragazzina sarebbe precipitata dal terzo al terrazzo al secondo piano sottostante. I sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza e un’automedica l’hanno prontamente soccorsa. È stata poi condotta con la massima urgenza in ospedale. La giovane non avrebbe riportato traumi evidenti ma le sue condizioni sono attenzione dai medici. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi e si occupano della vicenda. Non è noto se si sia trattato di un incidente. Continuano le indagini degli investigatori.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI.