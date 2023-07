Bambino rischia di annegare nel Ragusano, salvato da istruttore di un circolo velico

Momenti di paura a Marina di Ragusa, dove un bambino ha rischiato la vita tra le onde. Provvidenziale il salvataggio di un istruttore.

Sono stati momenti di profonda paura quelli vissuti domenica 2 luglio a Marina di Ragusa, frazione del Comune di Ragusa, dove un bambino ha rischiato di annegare tra le onde alte causate dalla presenza del forte vento.

A salvare il ragazzino da una triste fine ci ha pensato Mirko Bisi, istruttore del Circolo Velico Scirocco, che si è tuffato in mare per recuperare il giovanissimo.

Altro salvataggio a Balestrate

Una situazione simile si è vissuta nelle scorse ore a Balestrate, in provincia di Palermo, dove un giovane era rimasto bloccato in acqua senza riuscire più a fare ritorno a riva.

Nell’occasione più persone si sono lanciate in mare per riuscire a recuperarlo, anche grazie all’utilizzo di una corda. Il ragazzo, fortunatamente, non ha patito gravi conseguenze ed è ritornato in spiaggia sulle proprie gambe.

Foto di repertorio