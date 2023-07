Paura nel Palermitano, bagnante rischia di annegare in acqua – VIDEO

Momenti di forte paura a Balestrate, dove un bagnante ha rischiato la vita mentre si trovava in acqua per un bagno.

Momenti di apprensione quelli vissuti nelle scorse ore in un lido di Balestrate, in provincia di Palermo, dove un bagnante ha accusato non poche difficoltà al momento di tornare a riva.

L’episodio è stato documentato da alcune immagini circolate sui social network. In base ai fatti, l’uomo sarebbe stato colto dalle onde del mare che gli avrebbero quindi impedito di fare agevolmente rientro in spiaggia.

I soccorsi

Per recuperare l’uomo è stato necessario l’intervento dei bagnini che si sono lanciati in acqua sotto gli sguardi preoccupati degli altri bagnanti che hanno assistito alla scena.

Grazie all’intervento dei soccorritori, il malcapitato è riuscito a salvarsi. Nessuna conseguenza grave, ma soltanto un enorme spavento.

Fonte foto: Screenshot video Facebook – Balestratesi.it