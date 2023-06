Banca le accredita 50 mila euro per errore, lei trova il modo per non restituirli: tutto legale

La donna ha denunciato nei tempi corretti la somma ricevuta, ma nessuno ha reclamato i soldi: così ha comprato due case e un'automobile

Immaginate di stare controllando il vostro conto corrente come di routine per poi accorgervi di aver incassato un accredito inaspettato di ben 50 mila euro.

Un sogno? No, al contrario: realtà.

Aprille Franks, influencer americana di Las Vegas, nota anche come business e lifestyle coach, ha ricevuto per errore dalla banca l’ingente cifra e ha deciso di tenerla per sè, investendola nell’acquisto di due case e di un’automobile.

La donna, infatti, non ha restituito il denaro alla banca e, nonostante ciò, è riuscita a non incorrere in problemi legali.

Come ha fatto? A spiegarlo, è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sul proprio canale Tiktok.

Ecco perchè l’influencer non ha dovuto restituire il denaro

Non essendo in attesa di alcun pagamento, la donna ha contattato amici e familiari per sapere se qualcuno avesse fatto un bonifico per sbaglio.

Successivamente ha cercato la banca per segnalare lo sbaglio, ma dalla filiale le è stato detto che non c’era alcun errore e la transazione era legittima.

Aprille a quel punto ha deciso di tenere i soldi per sé, dal momento che nessuno li aveva reclamati, ma non prima di sentire il parere del suo avvocato in merito.