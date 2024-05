Banca Mediolanum assume: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Al momento sono diverse le selezioni Banca Mediolanum attive: ecco come inoltrare domanda al colosso bancario

Il Gruppo bancario Mediolanum cerca personale in vista di assunzioni in banca. Le offerte di lavoro sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera, compresi giovani anche senza esperienza. Per questi ultimi sono disponibili, per lo più, tirocini in azienda. Al momento, ad esempio, sono diverse le selezioni Banca Mediolanum attive, per lavorare principalmente in Lombardia, presso la sede di Basiglio, in provincia di Milano.

I profili ricercati da Banca Mediolanum

Ecco l’elenco delle figure ricercate in questo periodo, per le quali è possibile candidarsi:

Analista Tecnico CTI Genesys (ambito CRM Canali);

Analista Tecnico IT (Collocamento Banca);

Assistant Portfolio Management – @MGF;

Banking Specialist;

Business Line Specialist – Protezione Vita e CPI;

Financial Risk Analyst – Liquidity Risk;

Interest Rate Risk Analyst;

Internal Auditor;

Internal Auditor – Assicurativo;

Investment Banking Analyst – (M&A, ECM e DCM);

IT Architect;

IT Data Architect;

IT Security By Design – Specialist;

IT Service Manager;

Market Intelligence Specialist – Protezione;

Middleware Specialist;

Operational Risk Management Specialist;

PMO – Project Manager;

Product Specialist Fondi;

Product Specialist Prodotti Vita;

Program Manager – specialista ESG;

Project Engineering;

Project Manager – Organizzazione;

Risk Analyst.

Come candidarsi in Mediolanum

Gli interessati a lavorare presso il Gruppo bancario devono candidarsi attraverso la pagina Mediolanum Lavora con noi. Dalla stessa è possibile consultare le selezioni attive e rispondere online a quelle di interesse. Per farlo occorre registrarsi sulla piattaforma, inserendo il curriculum vitae nel data base aziendale. Una volta creato il proprio profilo sarà possibile utilizzarlo per inviare ulteriori candidature. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile inviare una candidatura spontanea.

