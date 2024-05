Puma assume in Sicilia: lavoro all’Outlet Village, ecco come candidarsi

Opportunità per aspiranti Retail Sales Associate: ecco i requisiti.

Puma assume personale in Sicilia: in particolare, l’azienda – nota nell’ambiente della moda sportiva – ha pubblicato un’offerta di lavoro per il punto vendita presente all’interno del Sicilia Outlet Village ad Agira (EN).

Ecco di cosa si tratta e come candidarsi.

Puma assume al Sicilia Outlet Village, offerta di lavoro

L’azienda è alla ricerca di un Retail Sales Associate per sostituzione maternità (part-time). La risorsa dovrebbe occuparsi di:

Provvedere a garantire alti standard di customer service secondo i valori del marchio PUMA:

Assicurare il raggiungimento di performance di vendita sia personali che del negozio, KPI-s e redditività mediante un efficace customer service;

Occuparsi delle vendite in cassa;

Eseguire e mantenere tutte le linee guida del Visual Merchandising secondo i criteri PUMA;

Processare la merce in entrata e in uscita;

Ricercare opportunità di prodotto e comunicarle al management team.

Puma specifica che, in relazione a quest’offerta di lavoro, “Candidati/e iscritti/e alle liste di collocamento obbligatorio (L- 68/99) sono i/le benvenuti/e”.

Requisiti

Il candidato / la candidata ideale per l’offerta di lavoro di Puma al Sicilia Outlet Village possiede i seguenti requisiti:

Esperienza nel mondo Retail e passione per il brand PUMA;

Personalità orientata al cliente, amichevole, affidabile;

Portato/a per il lavoro di squadra e con capacità di comunicazione eccellenti;

Capacità di offrire elevati livelli assistenza ai clienti e velocità nell’apprendimento;

Buona conoscenza informatica e dei programmi MS;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Per presentare il CV e candidarsi a questa offerta di Puma o ad altre attive sul territorio nazionale e internazionale, basta andare sulla pagina “Lavora con noi” dell’azienda (https://about.puma.com/en/careers/job-openings), selezionare l’offerta di proprio interesse e cliccare su “Apply now”.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Puma, lavora con noi: l’azienda

Puma è un’azienda tedesca specializzata nella vendita di abbigliamento ed equipaggiamento sportivo, con circa 7mila impiegati e attiva in ben 80 Paesi in tutto il mondo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio