Il Banco Alimentare festeggia 25 anni, al MAAS una serata all’insegna della solidarietà

Una serata dedicata al Banco Alimentare che festeggia i suoi 25 anni di attività.

L’abbraccio della solidarietà nella serata di ieri, mercoledì 12 luglio 2023, al MAAS con la colletta del Banco alimentare che festeggia i suoi 25 anni.

Oltre 100 volontari al lavoro senza sosta

Una serata dedicata alla solidarietà per supportare un’organizzazione con oltre 100 volontari che lavorano senza sosta per distribuire prodotti alimentari in collaborazione con organizzazioni quali Caritas, Comunità di Sant’Egidio e molte altre.

Le associazioni di Chef e Sommelier danno un contributo essenziale per degustare e gustare in una location inedita pensata e organizzata da Barbara Mirabella.

Sono stati presenti all’appuntamento di ieri il presidente del Banco Alimentare di Catania, Pietro Maugeri, l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Elena Pagana. La Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua ha aderito con entusiasmo e sostegno all’iniziativa.