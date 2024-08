Bando digital export 2024, domande fino al 20 settembre: i dettagli

L'obiettivo è quello di assistere le aziende nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nella ricerca di nuovi mercati di sbocco.

Le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna, attraverso i contributi erogati a valere sul bando digital export 2024-2025, intendono rafforzare la capacità delle imprese regionali di operare sui mercati internazionali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’obiettivo è quello di assisterle nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nella ricerca di nuovi mercati di sbocco. In questo modo si contribuirà a incrementare la competitività del sistema produttivo emiliano-romagnolo.

Bando digital export 2024: i dettagli

Nello specifico, verranno sostenuti percorsi di internazionalizzazione e di promo-commercializzazione delle imprese e del sistema regionale. Ciò contribuirà ad accrescere il numero delle imprese esportatrici, oltre a supportare le imprese per accedere ai servizi offerti dagli strumenti digitali e/o per consolidare il loro utilizzo.

Il bando digital export sarà aperto dalle ore 09:00 del 2 settembre 2024 e fino alle ore 13:00 del 20 settembre 2024. Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni pubbliche: il minimo sarà pari a 5.000 euro, mentre quello massimo ammonterà a 15.000 euro. L’entità dell’agevolazione è pari al 50% delle spese ammissibili. I contributi previsti dal presente bando sono concessi nell’ambito del “Regime de minimis”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Il bando digital export 2024 si rivolge a micro, piccole e medie imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna senza vincolo di fatturato.

Come fare domanda?

Le richieste per partecipare al bando digital export 2024 devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica. Il tutto attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 9:00 del 2 settembre 2024 alle ore 13:00 del 20 settembre 2024. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione ai contributi.