Fortitudo Agrigento, il leader Grande al QdS: “Gruppo pronto per battagliare”

La Fortitudo Agrigento è una matricola in Serie A2: due anni di purgatorio in Serie B, la perdita dello storico presidente Totò Moncada, due finali play-off di cui la seconda vita davanti a un PalaMoncada finalmente pieno… tanta fatica per tornare a un livello che le compete e in cui ha dimostrato, sin dal 2014, di essere sempre tra le squadre più temibili. Il leader della squadra è il play-guardia Alessandro Grande, alla terza stagione all’ombra dei templi, uscito dal florido settore giovanile della Stella Azzurra Roma e trascinatore dei compagni nei momenti più difficili.

Alessandro Grande: “Pronti a battagliare fino in fondo”

“Il pubblico ci ha fatto sentire subito il calore dopo un mese lontani da casa – spiega Grande in esclusiva nella video intervista al QdS –. Siamo ancora in corsa per il sesto posto, che ci qualificherebbe direttamente ai play-off, ma già al settimo siamo salvi. Conoscevo il gruppo, il suo valore umano, il tempo che dedichiamo il lavoro, le dinamiche. Sapevo che avremmo affrontato le difficoltà in modo giusto. Ci siamo guadagnati sul campo in A2 e abbiamo un senso di appartenenza e d’orgoglio che ci ha permesso di salvarci con tre mesi d’anticipo! Cerchiamo sempre di alzare l’asticella e siamo pronti a battagliare fino in fondo”.

Gli agrigentini sono reduci dalla vittoria contro Piacenza dell’ex Portannese che è valso l’aggancio al sesto posto, ma non ha permesso di ribaltare lo scontro diretto a sfavore. Grande protagonista del match è stato sì Grande, ma anche Lorenzo Ambrosin, autore di 37 punti con 8/11 da tre, miglior prestazione in carriera. Mancano due partite alla fine della regular season (il recupero contro Torino in casa, la trasferta a Casale Monferrato), ma in questa pausa per la Coppa Italia si può fare qualche calcolo. Si spera anche che i cugini della Pallacanestro Trapani facciano lo sgambetto proprio ai piacentini nell’ultima di campionato.

“Lo spettacolo è per la gente”

“La grande forza di Agrigento – prosegue Grande – è aver creato una comunità. Si è assottigliata la distanza tra giocatori, staff e pubblico. Tutto va gestito, chiaramente, perché è complicato se ognuno dice la sua. Questa però è la forza del club: lo spettacolo è per la gente. Il prossimo step della Moncada Agrigento è riuscire a mantenere la propria identità, senza snaturarsi. Mayer ha sempre scelto le persone adatte, oltre ai giocatori adatti”.

Ora è tempo di Coppa Italia di A2 e B: nessuna siciliana è coinvolta, ma la finale della Coppa di B sarà arbitrata dal ragusano Antonio Giunta.

