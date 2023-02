La storica vittoria di Agrigento su Cantù, Sacchetti: “Se non fosse stato per l’Orlandina…”

"Devo ringraziare sempre il presidente Sindoni, che mi ha voluto per la prima volta ad allenare in Serie A", commenta Sacchetti.

La capolista della Serie A2, Cantù, si è fermata a Porto Empedocle. La Fortitudo Agrigento si è imposta al termine di una gara giocata a ritmi altissimi, in cui nel terzo quarto ha messo in campo una prova offensiva esagerata.

Il 30-14 realizzato tra il 20’ e il 30’ è stato firmato da Alessandro Grande e controfirmato da Lorenzo Ambrosin: nessuna contromossa difensiva dei canturini è servita, perché i due esterni biancazzurri hanno trovato la via del canestro in qualsiasi modo.

Il successo di Agrigento

Il PalaMoncada pieno ha creato anche l’atmosfera giusta per caricare i giocatori di casa e deprimere i lombardi, malgrado il peso del loro roster. Sul -17, Cantù però è rientrata fino al -3, salvo poi bloccarsi nella rimonta: la gara si chiude sul 79-74.

Gli agrigentini sono neopromossi, ma puntano a entrare nella seconda fase che dà qualche chance di salto nella massima serie. Non è certo quello l’obiettivo, ma aver già regalato un pomeriggio di festa ai tremila del PalaMoncada serve a creare ancora più entusiasmo attorno.

“È stata una partita gagliarda”, afferma coach Devis Cagnardi. “Pensiamo alla fatica fatta nei primi due quarti… riuscire a ribaltarla non è stato semplice e faccio i complimenti a tutti i giocatori”. Il coach ha dedicato la vittoria a Totò Moncada, il presidente storico della Fortitudo scomparso lo scorso anno.

Meo Sacchetti: “Devo ringraziare il presidente Sindoni”

Ha creato molto entusiasmo anche la presenza dell’ex coach della Nazionale sulla panchina canturina: Meo Sacchetti ha firmato il ritorno dell’Italia alle Olimpiadi dopo 16 anni e ora è ripartito dall’A2 con il progetto della società che ha vinto scudetti e coppe dei Campioni e ora è sottodimensionata. “Alla fine del primo tempo abbiamo concesso delle cose troppo facili”, ha spiegato coach Sacchetti. “L’inizio del secondo tempo è stato tragico. Loro hanno avuto due-tre minuti di esaltazione. Li abbiamo soltanto riavvicinati».

Sacchetti ha anche allenato Capo d’Orlando, ormai 16 anni fa. Fu la storica stagione in cui l’Orlandina raggiunse il sesto posto (miglior risultato storico), i play-off scudetto (prima volta per una siciliana), la qualificazione alla Coppa Italia e in cui giocava come play l’attuale ct azzurro Pozzecco. “Devo ringraziare sempre il presidente Sindoni, che mi ha voluto per la prima volta ad allenare in Serie A. Se non ci fosse stato lui, probabilmente sarei ancora ad allenare nelle serie minori”, ha commentato al QdS.

MVP: Alessandro Grande, 24 punti con 7/9 da due e 3/8 da tre e 4 assist