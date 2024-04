BAT Italia lavora con noi, ecco come candidarsi

Diversi profili ricercati e offerte in costante aggiornamento

BAT Italia, filiale italiana di British American Tobacco, è una delle principali società del settore del tabacco in Italia e periodicamente mette a disposizione diverse posizioni in vari settori come vendite, marketing, finanza, gestione delle risorse umane, produzione, ricerca e sviluppo, e molte altre.

BAT, profili e requisiti richiesti

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze della società, di solito BAT è alla ricerca dei seguenti profili.

Nell’ambito della Produzione:

Operatore/Operatrice di linea di produzione;

Capo turno;

Tecnico di manutenzione elettro-meccanica.

E per i ruoli nell’ambito Professional & Manager:

Junior Process Engineering Analyst;

Quality Analyst Compliance & Performance;

Quality Technician in process;

Receptionist;

Security Manager;

Factory Logistic Manager.

BAT, come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati a scoprire di più e a presentare la candidatura per lavorare possono visitare il seguente portale.

