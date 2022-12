Bce: Tajani “Scettico su aumento costo denaro, non favorisce economia”

"Sono sempre stato molto scettico sulla decisione di aumentare il costo del denaro in Europa'', ha detto il ministro degli Esteri

‘‘Sono sempre stato molto scettico sulla decisione di aumentare il costo del denaro in Europa’‘. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervendo a Radio Anch’io su Radio Uno.

In Europa inflazione provocata da guerra

“Mentre negli Stati Uniti per contrastare l’inflazione è giusto aumentare il costo del denaro perché si tratta di un’inflazione provocata dall’interno – spiega il ministro – , in Europa è provocata dalla guerra, dall’aumento del costo dell’energia”. Il titolare della Farnesina ritiene quindi che ”l’aumento del costo del denaro non favorisce l’economia”.