“Benvenuti amici”: Biden twitta la foto con Macron e le mogli a cena al ristorante

Le due coppie immortalate a tavola in un lussuoso locale italiano a Georgetown, elegante quartiere di Washington. Il presidente francese: "Alleanza più forte di tutto"

Una foto poco istituzionale quella twittata da Joe Biden, che va oltre il classico protocollo, ma che sottolinea il clima di amicizia due superpotenze come Usa e Francia. Il presidente americano ha messo in rete l’immagine che lo ritrae a tavola assieme al presidente francese Emmanuel Macron e alle consorti, la premiere dame Brigitte e la first lady Jill.

E ha aggiunto poche parole come didascalia: “Stiamo dando il benvenuto ad alcuni amici venuti in città”. La foto delle de due coppie presidenziali è uno scatto al termine della cena ‘informale’ nel lussuoso ristorante italiano “Fiola Mare” a Georgetown, elegante quartiere di Washington. Tutti sorridenti, da un lato al fianco i presidenti e di fronte le rispettive consorti.

“Un’alleanza più forte di tutto”

“L’alleanza tra Francia e Stati Uniti è più forte di tutto“, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron.

In un discorso alla comunità francese presso l’ambasciata di Francia a Washington, Macron ha chiesto di “cercare insieme di essere all’altezza di ciò che la Storia ha suggellato tra di noi, un’alleanza più forte di qualsiasi altra cosa”. Il Capo dell’Eliseo ha anche sottolineato che la sua seconda visita di Stato negli Usa, dopo quella del 2018, “dimostra la forza, il legame tra Stati Uniti e Francia“.

Macron, inoltre, ha avvertito del “rischio” che “Europa e Francia diventino una sorta di variabile” nella rivalità tra Stati Uniti e Cina. All’ambasciata francese a Washington ha sottolineato che il “rischio è che, di fronte alle sfide, gli Stati Uniti guardino prima agli Stati Uniti, ed è normale, e poi alla rivalità con la Cina, e, in un certo senso, che Europa e Francia diventino una sorta di variabile”.