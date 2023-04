Ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì per un’infezione

Decima notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì per un’infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica.

L’ex premier ha trascorso un’altra “notte tranquilla”, secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere che annunciano, poi, che fino a lunedì prossimo non saranno diffusi nuovi bollettini.