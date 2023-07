Berlusconi, Dell’Utri: “Commosso per 30 milioni, li userò per biblioteca in Valle dei Templi”

"Sarà il mio dono e anche quello del mio amico Silvio per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sarà pronta per quella data".

“Sono sorpreso. Non me lo aspettavo perché nulla mi doveva il mio amico Silvio. Io ho dato tutto a lui, la mia vita, tutto. Da lui ho avuto in cambio affetto. Ecco perché sono sorpreso e commosso“.

Lo ha dichiarato Marcello Dell’Utri, in un’intervista al Corriere della Sera, in merito al lascito di 30 milioni di euro da parte di Silvio Berlusconi nel suo testamento che è stato letto ieri, giovedì 6 luglio.

Dell’Utri: “Sarà il mio dono per Agrigento”

I 30 milioni “intanto serviranno anche per un progetto al quale lavoro da un anno. Una biblioteca di libri di letteratura siciliana nel cuore della Valle dei Templi. Sarà il mio dono e anche quello del mio amico Silvio per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sarà pronta per quella data. A trecento metri dal Tempio della Concordia. Ma sarà una donazione modale”.

“Significa che io do una cosa a te, a condizione che tu faccia ciò che ti chiedo. E io chiedo l’attivazione di un laboratorio di restauro del libro e della carta, oltre a un master in biblioteca e un master in economia legato a editoria e libri”.

“Visto che il Polo universitario di Agrigento ha i docenti dei Beni culturali dell’ateneo di Palermo, tutti insieme si lavori a un’officina del sapere per studenti e ricercatori”, ha concluso Dell’Utri.

