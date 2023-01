Biagio Conte, il Senato ricorda il missionario con un applauso: “Lui come un santo”

L'Aula del Senato ha ricordato Biagio Conte con un lungo applauso. Bevilacqua (M5S): "Palermo raccoglie una grande eredità morale".

L’aula del Senato ha tributato un lungo applauso a Biagio Conte, il missionario laico scomparso il 12 gennaio scorso a Palermo. Fratel Biagio è stato ricordato nel corso dell’intervento della senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle.

“È stato un dono, un’ispirazione al bene, un miracolo che ha celebrato la vita nella sua essenza, un monito per la società”, ha detto Bevilacqua durante l’intervento, parlando della figura di Biagio Conte.

“Ha sempre messo se stesso al servizio delle cause per cui si batteva. Spesso ha richiamato le istituzioni a sostenere i più deboli conducendo logoranti scioperi della fame”, ha aggiunto.

Biagio Conte, Bevilacqua: “Da tutta Europa per omaggiarlo”

“Ai suoi funerali, una folla commossa di migliaia di persone lo ha accompagnato nell’ultimo viaggio dalla cittadella del povero alla Cattedrale. Sono venuti da tutta Europa per rendere omaggio a un grande uomo che ha agito come un santo in terra“.

“La città di Palermo, le istituzioni ad ogni livello, raccolgono oggi un’eredità morale e una grande responsabilità perché nel nome di Biagio Conte dovranno sostenere e portare avanti la Missione di speranza e carità, lottando per quei poveri che Biagio Conte ha sempre difeso”, ha sottolineato ulteriormente la senatrice.