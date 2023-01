Biagio Conte e Papa Benedetto XVI, l’incontro a Palermo: il ricordo di “Speranza e Carità”

Il ricordo della "Missione" di Biagio Conte dell'incontro con Benedetto XVI avvenuto a Palermo nell'ottobre 2010.

Il mondo Cattolico ha dato un ultimo saluto stamattina in Vaticano al Papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. La cerimonia funebre è stata officiata da Papa Francesco in presenza di migliaia di fedeli che si sono radunati in piazza San Pietro per pregare.

Tante le preghiere rivolte anche da chi ha assistito ai funerali da casa, partecipando idealmente dietro a uno schermo televisivo.

Le preghiere per Biagio Conte e Ratzinger

Un pensiero nei confronti del Papa emerito è giunto anche da Palermo, città che Sua Santità visitò il 3 ottobre 2010 in occasione del suo viaggio pastorale, riservando parole di incoraggiamento ai siciliani di tutte le età.

Proprio in queste ore il capoluogo siciliano si sta stringendo in preghiera per Biagio Conte, il frate laico palermitano che da settimane lotta contro un tumore al colon che lo ha fortemente debilitato. Biagio Conte, fondatore della “Missione di Speranza e Carità”, si trova in gravi condizioni ma cosciente.

L’incontro tra Biagio Conte e Papa Benedetto XVI

In queste ore di sofferenza la Missione ricorda l’incontro tra Biagio Conte e Benedetto XVI durante la sua permanenza palermitana, avvenuto a Palazzo Vescovile, salone Filangieri, in compagnia di padre Giuseppe Vitrano.

“Negli anni precedenti Papa Benedetto XVI aveva scritto due encicliche: Spe Salvi (30 novembre 2007) e Caritas in veritate (29 giugno 2009) appunto sulla Speranza e sulla Carità”, ricorda l’associazione.

“L’incontro testimonia in modo profetico la grande comunione con la chiesa, rappresentata da Pietro nella persona di Papa Benedetto XVI che è simbolo della fede. Il nome di Missione di Speranza e Carità è stato maturato da Fratel Biagio e Padre Pino proprio in quell’incontro con Papa Benedetto XVI”, conclude la Missione.