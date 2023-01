Biagio Conte, Papa Francesco ricorda il frate laico: “Generoso missionario e amico dei poveri”

Papa Francesco ricorda la figura di Biagio Conte attraverso un messaggio diretto all'Arcivescovo Lorefice: "Sempre vicino ai poveri".

Anche Papa Francesco ha voluto ricordare Biagio Conte, il 59enne frate laico siciliano morto al termine di una lunga malattia giovedì 12 gennaio all’età di 59 anni e fondatore di Missione di Speranza e Carità.

Con un telegramma a firma del Cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e indirizzato all’Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, Sua Santità descrive Biagio Conte come un “generoso missionario di carità e amico dei poveri”.

Biagio Conte, Francesco: “Testimone del Vangelo”

Papa Francesco, nelle sue parole, sottolinea come il missionario laico abbia sempre lavorato a fianco dei poveri e come si sia “instancabilmente prodigato offrendo loro consolazione, protezione e speranza“, scorgendo in loro “il volto stesso di Gesù”.

Il Vaticano conclude sottolineando chela “coraggiosa testimonianza evangelica di questo discepolo di Cristo che ha accesso una fiamma d’amore nella città di Palermo e nel cuore di quanti lo hanno incontrato”.

Biagio Conte, quando saranno celebrati i funerali

I funerali di Biagio Conte verranno celebrati martedì 17 gennaio in Cattedrale a Palermo. Una veglia di preghiera è in programma lunedì 16 gennaio dalle 22 alle 24. In queste ore sono numerosi i fedeli che stanno facendo visita alla camera ardente di fratel Biagio allestita nella chiesa della Missione in via Decollati, nel capoluogo siciliano.