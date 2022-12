Bianca Atzei, polmonite per la cantante: ricoverata in ospedale

Preoccupazione per la cantante Bianca Atzei, ricoverata in ospedale dopo aver contratto una brutta polmonite

Sono ore di apprensione per Bianca Atzei.

La cantante milanese, infatti, si trova ricoverata in ospedale dopo aver contratto una brutta polmonite.

A rivelare quanto accaduto è stato il compagno della donna, Stefano Corti, che ha pubblicato su Instagram una foto di Bianca Atzei seduta nel letto d’ospedale.

I due, da sempre molto attivi sui social, non avevano postato nulla da giorni, destando dunque la preoccupazione dei fans, allarmati per la cantante, in dolce attesa e prossima, ormai, al parto.

“In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno sui social – ha scritto Stefano Corti – Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata, è nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa.”